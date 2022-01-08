Пушков уличил Блинкена в незнании истории после заявлений о НАТО

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не знает историю, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Речь идет о высказывании Блинкена относительно того, что НАТО никогда не обещала России не расширяться на восток.
Пушков напомнил, что предшественник Блинкена – госсекретарь США Джеймс Бейкер – говорил советскому лидеру Михаилу Горбачеву и министру иностранных дел СССР Эдуарду Шеварнадзе, что в случае воссоединения Германии Вашингтон был готов дать обязательство, что Североатлантический Альянс "ни на дюйм не продвинется на восток".
По мнению сенатора, Горбачев тогда просчитался в том, что не обязал американцев зафиксировать свои обещания на бумаге.
"Именно по этой причине Россия сейчас требует юридически обязывающих и зафиксированных гарантий: слова прежних западных лидеров мало чего стоят. Новые предпочитают о них не вспоминать. Что в очередной раз доказывает заявление Блинкена", – написал политик в своем телеграм-канале.
Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов выслушать обеспокоенности России по гарантиям безопасности. Он добавил, что представители стран НАТО также рассчитывают, что Москва внимательно выслушает их озабоченности.
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