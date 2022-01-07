США могут обсудить с РФ сокращение военного присутствия в Восточной Европе – СМИ

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В Белом доме допускают обсуждение сокращения военного присутствия США в Восточной Европе на предстоящих переговорах с Москвой. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

"Обсуждения могут потенциально касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, числа американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше", – говорится в сообщении.

Также в рамках переговоров можно быть поднят вопрос о предварительном уведомлении о передвижении сил и российских ракет "Искандер" в Калининградской области, отмечает телеканал.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов выслушать обеспокоенности России по гарантиям безопасности. По его словам, представители стран НАТО также рассчитывают, что Россия со вниманием выслушает их озабоченности.