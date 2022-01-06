В Белом доме отказались по пунктам отвечать на предложения России по безопасности

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Соединенные Штаты не собираются отвечать на предложения России по стратегической безопасности по пунктам. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американский лидер Джо Байден якобы дал ясно понять, что Москва и Вашингтон не смогут достичь прогресса по ряду предложений, поскольку они, по словам Псаки, нежизнеспособны.

"Мы не отвечаем на них пункт за пунктом и не планируем делать этого на предстоящих переговорах", – приводит ее слова РИА Новости.

Официальный представитель Белого дома добавила, что в США пока не знают, чем обернутся переговоры с Россией, однако Вашингтон намерен подойти к ним прагматично, с целью достичь результата.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия надеется на достаточно быстрый результат переговоров о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами и НАТО. Он добавил, что Москва объяснит логику своих подходов и попытается разобраться с позицией оппонентов.