В МИД РФ рассказали об ожиданиях от переговоров о гарантиях безопасности

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Россия надеется на достаточно быстрый результат переговоров о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

Он добавил, что на предстоящих переговорах Москва объяснит логику своих подходов и попытается разобраться с позицией оппонентов.

"Мы проведем первое установочное мероприятие на следующей неделе, объясним логику нашего подхода и зафиксируем элементы, без которых говорить вообще невозможно о каком бы то ни было продуктивном процессе", – подчеркнул он.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон хотел бы сделать тему гарантий безопасности элементом диалога по стратегической стабильности, однако Москву это не во всем устраивает.

Он подчеркнул, что в последние полтора месяца основное внимание на консультациях между Россией и США по вопросам стратегической стабильности время уделялось проблемам безопасности РФ и Евроатлантического региона, а не контролю над вооружениями.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности состоятся 10 января. Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он отмечал, что Москва передала Вашингтону свои соображения по гарантиям безопасности, но в Белом доме, по его словам, говорят о неких абстракциях.