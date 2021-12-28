Рябков назвал повестку предстоящих переговоров с США

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Россия передала США свои соображения по гарантиям безопасности, но в Вашингтоне говорят о неких абстракциях, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, которого цитирует РИА Новости.

Так он отреагировал на сообщения западных СМИ со ссылкой на представителя Белого дома о том, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации с НАТО – 12 января, а встреча представителей Москвы с ОБСЕ – 13 января. Кроме того, американский чиновник уточнил, что общение посвятят "контролю над вооружениями и Украине".

"Что касается двухстороннего формата с США, то мы свои предложения по повестке дня официально американцам передали. Сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция", – сказал Рябков.

Он отметил, что обсуждать надо конкретные проекты, представленные Россией. По его словам, именно ради этого запускаются переговоры.

Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.

Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.

В свою очередь, Владимир Путин допустил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Глава государства подчеркнул, что будет дополнительно анализировать предложения российских военных экспертов.