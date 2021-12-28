Рябков назвал повестку предстоящих переговоров с США

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Россия передала США свои соображения по гарантиям безопасности, но в Вашингтоне говорят о неких абстракциях, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, которого цитирует РИА Новости.
Так он отреагировал на сообщения западных СМИ со ссылкой на представителя Белого дома о том, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации с НАТО – 12 января, а встреча представителей Москвы с ОБСЕ – 13 января. Кроме того, американский чиновник уточнил, что общение посвятят "контролю над вооружениями и Украине".
"Что касается двухстороннего формата с США, то мы свои предложения по повестке дня официально американцам передали. Сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция", – сказал Рябков.
Он отметил, что обсуждать надо конкретные проекты, представленные Россией. По его словам, именно ради этого запускаются переговоры.
Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.
Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.
В свою очередь, Владимир Путин допустил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Глава государства подчеркнул, что будет дополнительно анализировать предложения российских военных экспертов.
Путин заявил, что НАТО нагло обманула Россию
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