Россия и США проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января – СМИ

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Переговоры между Россией и США по вопросам контроля над вооружениями и Украины состоятся 10 января 2022 года. Об этом пишет AFP, ссылаясь на заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

"Соединенные Штаты рассчитывают на диалог с Россией", – подчеркнул спикер.

Он отметил, что 12 января может состояться заседание совета в формате РФ – НАТО. При этом на следующий день планируется проведение переговоров между Россией и ОБСЕ.

Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.

Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.

В свою очередь, Владимир Путин допустил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Глава государства подчеркнул, что будет дополнительно анализировать предложения российских военных экспертов.