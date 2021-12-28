Россия и США проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января – СМИ

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Переговоры между Россией и США по вопросам контроля над вооружениями и Украины состоятся 10 января 2022 года. Об этом пишет AFP, ссылаясь на заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
"Соединенные Штаты рассчитывают на диалог с Россией", – подчеркнул спикер.
Он отметил, что 12 января может состояться заседание совета в формате РФ – НАТО. При этом на следующий день планируется проведение переговоров между Россией и ОБСЕ.
Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.
Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.
В свою очередь, Владимир Путин допустил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Глава государства подчеркнул, что будет дополнительно анализировать предложения российских военных экспертов.
Путин заявил, что НАТО нагло обманула Россию
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