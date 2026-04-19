19 апреля, 10:54
Попавшие в ДТП на автобусе 29 человек вернулись из Забайкалья в Китай
Фото: МАХ/"Забайкальский край"
29 граждан Китая, которые находились в автобусе, попавшем в ДТП в Забайкальском крае, вернулись домой. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Из находившихся в автобусе 29 человек приняли решение вернуться в Маньчжурию, семь человек получают всю необходимую медицинскую помощь в Краевой больнице № 4 в Краснокаменске, трое находятся в Краевой клинической больнице в Чите, один в Борзинской ЦРБ", – говорится в сообщении.
При этом два человека решили самостоятельно выехать в Читу, а еще двое остаются в гостинице Забайкальска.
Кроме того, 18 человек вернулись в Китай 18 апреля, еще 11 покинули Россию 19-го числа. Им помогли представители краевого оперативного штаба из администрации Забайкальского округа.
Авария с участием пассажирского автобуса произошла 18 апреля на 417-м километре федеральной трассы А-350 Чита – Забайкальск неподалеку от станции Харанор. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с проезжей части и последующее опрокидывание.
На момент аварии в салоне автобуса находились 40 человек. Группа туристов направлялась из Маньчжурии в Читу. Двое из них погибли.
По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела. Водитель автобуса заключен под стражу.
