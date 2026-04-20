Пострадавший в ДТП губернатор Хинштейн вернулся в Курскую область после реабилитации

Фото: МАХ/"Александр Хинштейн"

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, который пострадал в ДТП, вернулся в Курскую область и с 20 апреля полноценно входит в рабочий режим. Он рассказал об этом в видео, опубликованном в его канале в МАХ.

Он добавил, что завершил курс реабилитации, хотя нога еще не полностью восстановилась, поскольку травма "слишком серьезная". Кроме того, какое-то время ему еще придется заниматься, однако сейчас Хинштейн начал работу в полноценном режиме.

"Над Курской областью сегодня солнечно, это очень отрадно. В очередной раз ощутил, насколько остро я соскучился и по курской земле, по курянам, по работе", – добавил губернатор.

Хинштейн попал в ДТП 22 января во время рабочей поездки в Конышевский район. По его словам, погодные условия оказались сложными, из-за чего на одном из участков дороги машину занесло на обочину.

Позже губернатор рассказал, что получил перелом бедренной кости и перенес операцию. В начале февраля Хинштейн продолжил лечение дома. Одну из комнат он переоборудовал под больничную палату.

Позже Хинштейн сообщил, что будет проходить реабилитацию в специализированном профильном федеральном центре в Москве. Губернатор также указывал, что может продолжать находиться в Курске, но в таком случае к полноценной работе он вернется позже.

