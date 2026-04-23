Собянин: в Москве создан высокотехнологичный телевизионный комплекс

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин осмотрел новый технопарк НТВ на Новомосковской улице. Объект был возведен на месте незавершенного здания телевизионного комплекса.

Мэр отметил, что столица является безусловным центром кино, телевидения и мультимедиа. Данное направление развивается в Москве огромными темпами. В частности, создана система "Москино", студия Горького и ряд других крупных проектов.

"И, конечно, очень важно, что у нас появляются партнеры, которые создают собственные высокотехнологичные площадки, как здесь. С помощью "Газпром-Медиа" создан уникальный студийный комплекс, который не создавался в нашей стране и в Москве уже, наверное, полсотни лет. Первоклассный проект, созданный с нуля при поддержке города", – сказал Собянин.

По словам мэра, открытие такого нового телевизионного комплекса стало большим событием не только для работников этой отрасли, но и для зрителей.

В свою очередь, гендиректор "Телекомпании НТВ" Алексей Земский поблагодарил правительство Москвы и отметил, что завершить объект удалось именно благодаря столичной программе по поддержке технопарков.

"Если бы этой программы не было, наверное, мы бы превратились в долгострой", – заявил он.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство технопарка было завершено в июле 2025 года. В 2021 году столичное правительство присвоило объекту статус инвестиционного приоритетного проекта и предоставило телекомпании налоговые льготы и субсидии на компенсацию процентов по кредитам для покупки оборудования.

Частные инвестиции составили свыше 23 миллиардов рублей. Сам технопарк НТВ представляет собой высокотехнологичный телевизионный комплекс, чьими резидентами стали не только "Телекомпания НТВ", но и ООО "ГПМ Радио" и "Студия ЦТ".

Здесь имеются мультимедийный эфирный комплекс, 7 телевизионных студий, 3 студийных павильона, офисные и вспомогательные помещения, центр обработки данных. Всего в технопарке создано свыше 3 300 рабочих мест.

Всего в столице создано уже 53 технопарка. На этих площадках работает более 2 400 компаний, создано свыше 78 000 рабочих мест. Объем инвестиций в развитие технопарков города с 2016 года достиг свыше 182 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что общественно-деловой центр площадью более 180 тысяч квадратных метров построят на Староволынской улице в столичном районе Фили-Давыдково. В нем расположатся офисные помещения, торговые площади, объекты общепита и подземный паркинг. Проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

