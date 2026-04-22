Депутат Куринный: Россия рано или поздно введет запрет на продажу табака

Полный запрет на приобретение табака для всех, кто родился с 1 января 2009 года, введут в Великобритании. Насколько такая мера необходима в России и снизит ли она вероятность развития заболеваний, связанных с курением, разбиралась Москва 24.

Поколение без курения

Пожизненный запрет на покупку табака введут в Великобритании для граждан, родившихся с 1 января 2009 года. Законопроект, который внес Минздрав Соединенного Королевства, уже прошел все парламентские стадии проверки и должен вступить в силу после подписания королем Карлом III, сообщила The Guardian.





Джиллиан Меррон заместитель госсекретаря по вопросам здоровья женщин, баронесса Это знаковый законопроект, который позволит воспитать поколение, свободное от курения. Это самое значимое вмешательство в систему общественного здравоохранения в течение жизни нынешнего поколения.

Это означает, что сегодняшние граждане Великобритании в возрасте до 17 лет включительно в будущем не смогут легально купить сигареты на территории Соединенного Королевства, уточнило СМИ.

Кроме того, документ вводит и более строгие правила оборота и применения вейпов и другой никотиносодержащей продукции. Например, число зон, где запретят курить электронные сигареты, будут расширены: в их число попадут детские игровые площадки, пространства у школ и больниц, а также салоны машин, если там находятся несовершеннолетние.

При этом есть и критики закона, которые считают принятую меру недемократичной и несправедливой. Это объясняется тем, что во многих семьях братья и сестры окажутся в неравном положении: старшие сохранят право на покупку сигарет, а младшие – нет. Кроме того, оппоненты опасаются, что в перспективе власти могут распространить подобные запреты и на другие товары под предлогом заботы о здоровье нации.

Ранее Минздрав РФ тоже поддержал инициативу по сокращению потребления никотина, включая электронные сигареты, вейпы и системы нагревания. Такая мера была предложена в рамках стратегии борьбы с табаком до 2030 года. В Минздраве тогда подчеркнули, что потребление никотина вызывает сложные заболевания, приводит к инвалидности и преждевременной смертности, что создает социально-экономическое бремя для общества и здравоохранения.

Борьба продолжается

Поколенческий запрет, который вводится в Великобритании, это одна из мер, предложенных Всемирной организацией здравоохранения, рассказал Москве 24 зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

"Причем Новая Зеландия первой опробовала такую систему (однако власти уже отменили такое решение. – Прим. ред.)", – добавил он.





Алексей Куринный зампред комитета Госдумы по охране здоровья Что касается России, подобные законопроекты вносились в Госдуму с разными сроками вступления в действие: для родившихся с 2009-го и с 2014-го. Мне кажется, эта мера в любом случае будет применена, просто для этого должны созреть условия.

Однако, по мнению депутата, пока борьба с курением в РФ не столь эффективна. При этом уже есть определенные результаты, касающиеся снижения количества тех, кто потребляет никотиносодержащие продукты. Однако этого недостаточно, заключил Куринный.

В свою очередь, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко в беседе с Москвой 24 предположил, что в России нужно вводить не запретительные меры, а ограничивающие.

"Курение – фактор, связанный главным образом со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, а также с онкологией – рак легких у потребителей табака стоит на первом месте", – указал эксперт.

Он подчеркнул, что пока сложно представить полный запрет табака для некоторых категорий граждан, так как ограничения поспособствуют возникновению черного рынка.





Алексей Старченко член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Тем не менее все будет зависеть от исполнительной власти и правоохранительных органов. Россия как страна Восточной Европы традиционно очень много курила и курит, хотя последние усилия правительства и государства приводят к тому, что это ограничивается, и это очень хорошо.

Эксперт добавил, что негатив на запрет со стороны населения может быть связан с тем, что, например, занятые тяжелым физическим трудом воспринимают перекур как некую возможность передышки. В таком случае нужны совершенно новые инновационные предложения, которые помогут разорвать эту патологическую связь.

"Если бы в России запретили курение табака и вейпов, например, людям, родившимся после 2009–2010 годов, в долгосрочной перспективе это поколение было бы более здоровым. Но для ограничения нужна подготовка населения", – указал эксперт.

При этом стопроцентный запрет может спровоцировать парадоксальную реакцию. Более того, у подростков и молодежи мера способна вызвать некий внутренний протест. Поэтому нужен деликатный подход, чтобы не создать подобной реакции и не стимулировать нелегальную продажу, заключил Старченко.