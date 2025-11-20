Эксперт ВОЗ Демин: в России необходимо запретить курение кальянов

Фото: depositphotos/RSuslenko

В России нужно запретить курение кальянов, особенно в общественных местах. Такое мнение высказал эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья (РАОЗ) Андрей Демин в беседе с изданием "Абзац".

По его словам, кальяны могут быть источником инфекций и вызывают зависимость от никотина. Более того, эксперт назвал такие приборы архаичным явлением и призвал последовать примеру других стран, уже запретивших использование аппаратов.

"Никто не контролирует, что туда закладывают. Может быть все что угодно. Описаны риски заболевания. Для меня удивительно, что наша молодежь проявила такую слабость, не смогла это дело осудить", – подчеркнул Демин.

Он напомнил, что во время пандемии COVID-19 активно обсуждались риски заражения коронавирусом через кальяны. Также они несут риски заражения туберкулезом.

"Уже несколько раз призывали (ввести. – Прим. ред.) полный запрет на кальяны. Запретить его надо, вывести из городской инфраструктуры и запретить рекламу. Это рассадник всякой заразы", – пояснил президент РАОЗ.

Он сделал акцент на том, что закрытие кальянных не нанесет ущерба малому бизнесу, предложив предпринимателям в качестве альтернативы направить ресурсы на развитие полезных для общества проектов.

В качестве еще одного аргумента Демин провел параллель с запретом курения в общественных местах, после введения которого бизнес в этой сфере не только не пострадал, но и увеличил прибыль.

Объем дыма, вдыхаемого за час курения кальяна, может быть равен выкуриванию 100 и более сигарет, предупреждал ранее нарколог Руслан Исаев. Также он обращал внимание на то, что кальянный дым содержит многие токсичные вещества, которые есть и в сигаретах: никотин, угарный газ, тяжелые металлы и канцерогены. Прохождение дыма через воду не устраняет их, а лишь создает ощущение мягкости и безопасности, что лишь усилит вдыхание токсинов.

