Врач Исаев: час курения кальяна эквивалентен выкуриванию 100 сигарет

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Объем дыма, вдыхаемого за час курения кальяна, может быть равен выкуриванию 100 и более сигарет, рассказал в беседе с "Газетой.ру" врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев.

"На первый взгляд, кальян может казаться относительно безвредной альтернативой сигаретам: ароматизированный табак, прохождение дыма через воду, длительный и "расслабляющий" ритуал курения. Однако научные данные говорят о прямо противоположном", – отметил врач.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что типичная сессия курения кальяна длится около часа и сопровождается примерно 200 затяжками, тогда как при выкуривании одной сигареты человек делает в среднем 20 затяжек.

"При этом во время затяжки при курении кальяна человек вдыхает гораздо больше дыма, чем при курении сигареты", – уверен эксперт.

Исаев уверен, что табак в обычных сигаретах сгорает при температуре около 900 градусов, из-за чего и образуются разные токсичные вещества. В кальяне табак тлеет при другой температуре, обычно от 450 до 600 градусов, так как нагревается углем. Но это не делает процесс курения безопасным.

Кальянный дым содержит многие токсичные вещества, которые есть и в сигаретах: никотин, угарный газ, тяжелые металлы и канцерогены. Прохождение дыма через воду не устраняет их, а лишь создает ощущение мягкости и безопасности, что лишь усилит вдыхание токсинов.

"Что касается привыкания, то здесь также нет причин считать кальян безопаснее. Уже после нескольких эпизодов регулярного употребления может формироваться как психологическая, так и физиологическая зависимость", – рассказал врач.

Ранее сообщалось, что курение и злоупотребление алкоголем убивают здоровье, особенно если эти вредные привычки появились у человека после 30 лет.

По данным ученых, эти привычки оказывают наиболее негативное воздействие после 36 лет. При этом здоровье ухудшается сильнее с каждым годом. Также среди вредных привычек, убивающих здоровье, ученые также выделили отсутствие физической активности.