Annals of Medicine: курение и злоупотребление алкоголем убивают здоровье после 30 лет

Фото: depositphotos/karandaev

Курение и злоупотребление алкоголем убивают здоровье, особенно если эти вредные привычки появились у человека после 30 лет. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на исследование, опубликованное в Annals of Medicine.

Ученые изучали влияние вредных привычек на организм нескольких сотен человек на протяжении 30 лет и пришли к выводу, что курение и злоупотребление алкоголем начинают оказывать наиболее негативное воздействие после 36 лет. При этом здоровье ухудшается сильнее с каждым годом.

По данным исследования, курение способно повысить риск развития депрессии и иных психических нарушений, поскольку оказывает влияние не только на легкие, но и на мозг.

Тем временем чрезмерное употребление алкогольных напитков негативно влияет как на физическое, так и на психологическое состояние человека, ослабляя его когнитивные способности и устойчивость к стрессовым ситуациям.

Среди вредных привычек, убивающих здоровье, ученые также выделили отсутствие физической активности. Они отметили, что недостаток спорта приводит к метаболическим сбоям, что повышает риск ожирения и диабета.

При этом, подчеркнули исследователи, последствия от перечисленных привычек могут копиться годами. В результате здоровье в старости оказывается под большой угрозой.

Кроме того, курение, алкоголь, малоактивный образ жизни и избыток кофеина вредят здоровью сердца, предупредила ранее врач-терапевт Надежда Чернышова. Она подчеркнула, что сердцу очень важно, чтобы к нему поступало достаточное количество кислорода. Отсутствие активной жизни и пребывания на свежем воздухе пагубно действует на орган.