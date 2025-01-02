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02 января, 08:10

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Врач Чернышова назвала четыре привычки, которые разрушают сердце

Врач назвала четыре привычки, которые разрушают сердце

Фото: depositphotos/alexraths

Избыток кофеина, курение, алкоголь и малоактивный образ жизни вредят здоровью сердца. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, сердцу очень важно, чтобы к нему поступало достаточное количество кислорода. Отсутствие активной жизни и пребывания на свежем воздухе пагубно действует на орган.

Кроме того, работу сердца могут ухудшить вредные привычки, такие как прием спиртных напитков и курение.

Спиртные напитки разрушают орган. Есть даже такое понятие, как "праздничное сердце", когда после активных алкогольных возлияний сбивается ритм и развивается тяжелое нарушение, вплоть до смертельного исхода. Это может появиться даже у здорового человека.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

"Никотин плохо влияет на стенки сосудов и улучшает кровоснабжение сердца, таким образом тоже нарушает его работу", – предупредила эксперт.

К негативным привычкам специалист также отнесла злоупотребление кофеиносодержащими напитками.

"Большие дозы кофе в течение дня чрезмерно стимулируют сердце, вызывая учащенный ритм, и вредят его работе", – отметила терапевт.

По словам Чернышовой, лучше ограничиться одной-двумя чашками кофе в день. Чтобы сохранить здоровье сердца, специалист посоветовала вести активный образ жизни, а также отказаться от алкоголя и курения.

Кардиологи говорят, что примерно 150 минут в неделю нужно посвящать активным упражнениям или ходьбе в достаточно быстром темпе. То есть пять раз в неделю по 30 минут желательно двигаться на свежем воздухе.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила напитки, которые помогут понизить артериальное давление. Это кокосовая вода, ягодный компот и гранатовый сок. Последний обладает гипотензивным действием благодаря содержанию калия, магния и флавоноидов.

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