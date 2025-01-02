Врач Чернышова назвала четыре привычки, которые разрушают сердце

02 января, 08:10Общество
Фото: depositphotos/alexraths
Избыток кофеина, курение, алкоголь и малоактивный образ жизни вредят здоровью сердца. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, сердцу очень важно, чтобы к нему поступало достаточное количество кислорода. Отсутствие активной жизни и пребывания на свежем воздухе пагубно действует на орган.
Кроме того, работу сердца могут ухудшить вредные привычки, такие как прием спиртных напитков и курение.
"Никотин плохо влияет на стенки сосудов и улучшает кровоснабжение сердца, таким образом тоже нарушает его работу", – предупредила эксперт.
К негативным привычкам специалист также отнесла злоупотребление кофеиносодержащими напитками.
"Большие дозы кофе в течение дня чрезмерно стимулируют сердце, вызывая учащенный ритм, и вредят его работе", – отметила терапевт.
По словам Чернышовой, лучше ограничиться одной-двумя чашками кофе в день. Чтобы сохранить здоровье сердца, специалист посоветовала вести активный образ жизни, а также отказаться от алкоголя и курения.
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