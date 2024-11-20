Врач Кондрахин назвал четыре главных признака тромбоза

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Боль, отек, синева и холод в конечностях могут указывать на тромбоз, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, тромбоз бывает двух видов – венозный и артериальный. Причем последний сопровождается более выраженной болью в конечностях.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук При артериальном тромбозе боль невыносимая, как будто ногу кинжалом поразили, возникает сухая гангрена. При венозном больше отек, изменение кожных покровов, синева, похолодание конечностей. Боль вялая, тянущая, но не так сильно выражена, как при артериальном тромбозе.

Оба состояния опасны для жизни, поэтому при появлении симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

Для профилактики венозного тромбоза людям с варикозом нижних конечностей или с предрасположенностью к нему специалист посоветовал ежегодно проходить ультразвуковое исследование вен.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук При варикозе нужно обязательно носить давящее компрессионное белье. Это специальные чулки, которые не дают венам расширяться и держат их в тонусе. Также стоит обратиться в флебологу. Возможно, нужно будет склерозировать вены или удалить.

Чтобы предотвратить развитие артериального тромбоза, нужно также ежегодно проходить ультразвуковое исследование. Кроме того, важно проверять уровень холестерина.

"Высокий холестерин приводит к атеросклерозу. При нем тоже может быть образование тромбов", – отметил эксперт.

Помимо прочего, тромбоз может развиться из-за недостаточного потребления жидкости. Поэтому необходимо пить 8 стаканов воды в день, заключил Кондрахин.

Ранее россиян предупредили, что прием средств от тахикардии, мочегонных препаратов и некоторых антибиотиков может повысить риск развития тромбоза. Кроме того, в группе риска находятся люди с ростом выше 188 сантиметров. Дело в том, что столб жидкости в организме сильнее давит на ноги высоких людей.