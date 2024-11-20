Врач Кондрахин назвал четыре главных признака тромбоза

20 ноября, 08:30Общество
Фото: depositphotos/Lighthunter
Боль, отек, синева и холод в конечностях могут указывать на тромбоз, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По его словам, тромбоз бывает двух видов – венозный и артериальный. Причем последний сопровождается более выраженной болью в конечностях.
Оба состояния опасны для жизни, поэтому при появлении симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.
Для профилактики венозного тромбоза людям с варикозом нижних конечностей или с предрасположенностью к нему специалист посоветовал ежегодно проходить ультразвуковое исследование вен.
Чтобы предотвратить развитие артериального тромбоза, нужно также ежегодно проходить ультразвуковое исследование. Кроме того, важно проверять уровень холестерина.
"Высокий холестерин приводит к атеросклерозу. При нем тоже может быть образование тромбов", – отметил эксперт.
Помимо прочего, тромбоз может развиться из-за недостаточного потребления жидкости. Поэтому необходимо пить 8 стаканов воды в день, заключил Кондрахин.
Ранее россиян предупредили, что прием средств от тахикардии, мочегонных препаратов и некоторых антибиотиков может повысить риск развития тромбоза. Кроме того, в группе риска находятся люди с ростом выше 188 сантиметров. Дело в том, что столб жидкости в организме сильнее давит на ноги высоких людей.