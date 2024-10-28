В Подмосковье спасли 33-летнего пациента от подвижного тромба около сердца

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Специалисты Мытищинской больницы провели операцию по удалению мужчине подвижного тромба около сердца. Соответствующая информация появилась на официальном сайте подмосковного Минздрава.

"Поступил 33-летний мужчина из Щелкова с острым напряженным отеком и сильной болью в ноге. Обследование выявило у него не только тромбоз глубоких вен нижней конечности и таза, но и флотирующий тромб протяженностью более 10 сантиметров в вене, ведущей к сердцу", – уточняется в публикации.

Случай отрыва тромба в таком месте чреват мгновенной смертью, объяснили врачи.

Лечением пациента занялись мультидисциплинарная бригада и главный внештатный специалист по рентгенваскулярным методам лечения Алексей Азаров.

Во время оперативного вмешательства врачи ввели через яремную вену так называемую корзинку для улавливания больших тромбов. Его удалили в несколько приемов. После этого специалисты предотвратили риск тромбоэмболии легочной артерии. Затем пациенту назначили реабилитацию. В настоящее время он находится дома.

По словам Азарова, такие образования наблюдаются редко – это третий случай за год.

Ранее врачи флагманского центра ГКБ № 15 имени Филатова спасли мужчину, который пережил клиническую смерть после получения электротравмы. Пациент одновременно коснулся струи воды из крана и посудомоечной машины, у которой была нарушена функция заземления.

Электрический разряд сначала вызвал фибрилляцию желудочков и потерю сознания, а затем кому и клиническую смерть.

