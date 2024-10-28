Врачи флагмана Филатовской больницы спасли пациента после электротравмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачи флагманского центра ГКБ № 15 имени Филатова спасли мужчину, который пережил клиническую смерть после получения электротравмы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Пациент одновременно коснулся струи воды из крана и посудомоечной машины, у которой была нарушена функция заземления. Электрический разряд сначала вызвал фибрилляцию желудочков и потерю сознания, а затем кому и клиническую смерть.

Сотрудники скорой помощи восстановили мужчине нормальный сердечный ритм с помощью дефибриллятора, а потом доставили во флагман Филатовской больницы. Несмотря на восстановленную работу сердца, пациент остался в коме.

Внезапная остановка сердца спровоцировала сбой в работе всех органов и систем организма. В легкие попало содержимое желудка, из-за чего началось воспаление. Мозг, печень и почки, которые временно были без нормального кровоснабжения, испытывали шоковое состояние. Кроме того, наблюдались явления острой печеночной и почечной недостаточности.

В противошоковом зале центра пациента подсоединили к аппарату ИВЛ и установили ему центральный венозный катетер. Медики незамедлительно начали комплексную терапию. В результате слаженной командной работы через 16 дней мужчину перевели в реанимационно-реабилитационный центр, откуда его уже выписали, но оставили под амбулаторным наблюдением.

Ранее врачи НИИ имени Склифосовского спасли пациента с редкой аневризмой брюшной аорты размером с гранат. Она сдавливала ему участок кишечника, находясь под почечными артериями. Медики экстренно прооперировали мужчину, после чего перевели в реанимацию. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.