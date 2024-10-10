10 октября, 10:15Общество
В Москве врачи спасли пациента с аневризмой брюшной аорты размером с гранат
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
В Москве врачи спасли мужчину с редкой аневризмой брюшной аорты размером с гранат, сообщается в телеграм-канале Депздрава Москвы со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Мужчина поступил в НИИ имени Н. В. Склифосовского с жалобами на боль за грудиной, в правом подреберье и области поясницы. Врачи экстренно прооперировали пациента. Аневризма сдавливала ему участок кишечника, находясь под почечными артериями.
Кроме того, у мужчины имелась гематома в забрюшинном пространстве. Это в свою очередь могло спровоцировать повреждение почек. Также у него работала только левая почка.
После операции пациента перевели в реанимацию. В настоящее время он чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.
"Единые медицинские алгоритмы, особые требования к компетенциям сотрудников и мультидисциплинарный подход к оказанию специализированной помощи, применение передовых цифровых решений и единый стандарт оснащения оборудованием – все это позволяет нам эффективнее спасать жизни москвичей даже в самых экстренных ситуациях", – сказала Ракова.
Ранее московские врачи удалили 19-летней девушке новообразование размером с грецкий орех. Проблему пациентка обнаружила на затылке и обратилась к врачу поликлиники, который посоветовал немедленное операционное вмешательство.
Как показало гистологическое исследование, новообразование было доброкачественным. Жизни девушки ничего не угрожает.
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