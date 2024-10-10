В Москве врачи спасли пациента с аневризмой брюшной аорты размером с гранат

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве врачи спасли мужчину с редкой аневризмой брюшной аорты размером с гранат, сообщается в телеграм-канале Депздрава Москвы со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Мужчина поступил в НИИ имени Н. В. Склифосовского с жалобами на боль за грудиной, в правом подреберье и области поясницы. Врачи экстренно прооперировали пациента. Аневризма сдавливала ему участок кишечника, находясь под почечными артериями.

Кроме того, у мужчины имелась гематома в забрюшинном пространстве. Это в свою очередь могло спровоцировать повреждение почек. Также у него работала только левая почка.

После операции пациента перевели в реанимацию. В настоящее время он чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.

"Единые медицинские алгоритмы, особые требования к компетенциям сотрудников и мультидисциплинарный подход к оказанию специализированной помощи, применение передовых цифровых решений и единый стандарт оснащения оборудованием – все это позволяет нам эффективнее спасать жизни москвичей даже в самых экстренных ситуациях", – сказала Ракова.

Ранее московские врачи удалили 19-летней девушке новообразование размером с грецкий орех. Проблему пациентка обнаружила на затылке и обратилась к врачу поликлиники, который посоветовал немедленное операционное вмешательство.

Как показало гистологическое исследование, новообразование было доброкачественным. Жизни девушки ничего не угрожает.