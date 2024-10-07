В Подмосковье врачи спасли женщину с дырой в кишечнике

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В Зарайской больнице врачи спасли 57-летнюю пациентку с острым перитонитом, спровоцированным попаданием в брюшную полость содержимого кишечника. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина обратилась в больницу с сильной болью в животе, которую она терпела несколько дней. С помощью УЗИ и компьютерной томографии был выявлен разлитый перитонит.

"Такая патология характеризуется острым воспалением в брюшной полости и при несвоевременном обращении за медицинской помощью может привести к летальному исходу. В данном случае причиной перитонита стало попадание содержимого кишечника в брюшную полость через отверстие в толстой кишке – дивертикула – небольшого кармана в стенках кишечника", – говорится в сообщении.

Состояние женщины при госпитализации было крайне тяжелым, для ее спасения потребовалась экстренная операция.

"В ходе операции мы удалили поврежденные ткани кишечника, восстановили его целостность, очистили и санировали брюшную полость", – рассказал заведующий хирургическим отделением Зарайской больницы Павел Комаров.

Врач подчеркнул, что после реабилитации пациентке проведут еще одну операцию по дальнейшему восстановлению функций ЖКТ, после которой она сможет вернуться к привычной жизни.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо, ее выписали на амбулаторное лечение.

Ранее специалисты Перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой успешно выполнили беременной женщине кесарево сечение, чтобы предотвратить возможное удушье у ребенка при родах. На операции присутствовали хирурги Морозовской детской больницы, которые уже на следующий день удалили у девочки новообразование.

