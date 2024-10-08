Диетолог Мухина перечислила провоцирующие тромбоз продукты

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Алкоголь, кофе, сладкое, соленое и продукты с витамином K сгущают кровь и могут способствовать образованию тромбов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, спиртосодержащие напитки "обезжиривают" клетки крови, в результате чего они могут слипаться и риск образования тромба возрастает.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук На текучесть крови также негативно влияют сладкие продукты. После употребления пирожных, конфет, тортов кровь становится практически как сироп. Она больше подвержена сгущению и тромбообразованию.

Кроме того, сгущает кровь соль, которая есть в составе консервированных продуктов и колбас. Помимо прочего, негативно влияет и кофе, поскольку выводит жидкость, отметила Мухина.

"Повышает риск образования тромбов и употребление продуктов с витамином K. Он присутствует в зелени, например в шпинате и крапиве", – добавила эксперт.

Чтобы избежать проблем, специалист посоветовала обязательно употреблять продукты, которые разжижают кровь.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Предотвращают тромбообразование оливковое и льняное масло, чеснок, лимон и свекла. Также делают кровь более жидкой лесные ягоды. Полезна и малина – она содержит салицилаты, поэтому действует как аспирин.

Чтобы кровь была более жидкой, также важно пить достаточно воды. Женщинам рекомендуется ежедневно употреблять 30 миллилитров на килограмм веса, а мужчинам – 35 миллилитров.

Ранее россиянам перечислили продукты, которые могут помочь побороть тягу к сладкому. В частности, заменить лакомства можно овощами и фруктами. Они тоже содержат в своем составе простые сахара, однако считаются более полезными за счет наличия антиоксидантов и пищевых волокон. Кроме того, стоит обратить внимание на сою и киноа. Они содержат вещество N-ацетилцистеин, которое может понизить тягу к сладкому.

