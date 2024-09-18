Диетолог Арзамасцев назвал продукт, снижающий риск переломов в пожилом возрасте

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Творог укрепляет костную систему и снижает риск переломов у пожилых, рассказал Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, продукт богат веществами, которых людям старшего возраста часто не хватает, – белком и кальцием.

"Белок необходим для сохранения мышечной ткани, иммунитета и в целом для поддержания работы клеток и хорошего самочувствия. Кальций нужен для костной системы", – пояснил эксперт.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог У пожилых высоки риски остеопороза, переломов, спонтанной травматизации во время прогулки. Достаточное количество кальция все это предотвращает.

Есть творог лучше через день, сменяя другими белковыми продуктами, а рекомендуемая порция – 150 граммов.

"Если у пожилого человека повышенный холестерин, берем менее жирный творог. Подойдет 2, 3 или 5%. То же самое относится к людям с избыточным весом", – указал специалист.

Ранее россиянам перечислили сладости, которые помогут поддержать работу сердца в пожилом возрасте. Рекомендуется есть курагу, халву, темный шоколад, а также запеченные яблоки. Последние содержат калий, который помогает понижать давление, а также кверцетин, необходимый для укрепления капилляров и сердца.