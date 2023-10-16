Врач рассказала, каких витаминов чаще всего не хватает пожилым

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Пожилым людям зачастую не хватает витаминов A, C, D и группы B. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, у возрастной категории граждан достаточно часто встречается гиповитаминоз. Он может быть связан со скудным питанием, стрессами и приемом определенных препаратов. Еще одна причина – заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых нарушается усвоение полезных веществ.

Наиболее часто пожилые граждане сталкиваются с нехваткой витамина C. "Без витамина C наши сосуды не будут в хорошем состоянии. Это антиоксидант, который также способствует профилактике онкологических заболеваний", – говорит эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт У возрастной категории граждан может быть дефицит витаминов группы B. От этого страдают нервная система, зрение, системы пищеварения. Недостаток витамина B12 – очень частая история у пожилых людей. Это риск анемии.

"Дефицит витамина D – это тоже классическая история. Он образуется в организме под воздействием солнечных лучей. Но пожилые мало находятся на солнце, мало едят продукты, где он содержится в достаточном количестве. Нехватка этого витамина повышает риск остеопороза", – предупредила Романенко.

Также пожилые нередко сталкиваются с дефицитом витамина A. "При недостатке витамина A прежде всего будут страдать органы зрения", – объясняет терапевт.

Вместе с тем самостоятельно назначать себе биологически активные добавки не стоит. Лучше обратиться к специалисту и сдать анализ на уровень витаминов в организме. Если есть дефицит, врач выпишет необходимые препараты, подчеркнула эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Для пожилых людей оптимальный витаминно- и микроэлементный состав – это залог хорошего самочувствия, здоровья и долголетия.

Ранее россиян предупредили о риске, который несет прием биологически активных добавок без назначения от специалиста. Отмечается, что если в организме будет повышенное содержание какого-либо витамина, то это может обернуться плохими последствиями для человека. В целом полезные вещества рекомендуется получать из пищи, в частности, в зимний период добавлять в свой рацион больше фруктов и овощей.

