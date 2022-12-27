Нутрициолог призвала россиян не принимать витамины без назначения врача

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Врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова призвала россиян не принимать витамины без назначения врача. Об этом сообщает "Радио 1".

По ее словам, в зимний период люди действительно испытывают нехватку витаминов, однако перед началом их приема следует проконсультироваться со специалистом. Повышенное содержание в организме какого-либо витамина может привести к плохим последствиям для организма, предупредила врач.

Чернышова объяснила на примере: если человек переусердствовал с приемом витамина C, организм может начать выводить его с помощью других витаминов.

Кроме того, специалист обратила внимание на то, что витамины лучше всего получать из пищи. Она рекомендовала есть больше фруктов и овощей зимой.

"Пищевые продукты, богатые витаминами, полезнее, чем капсулы. Поэтому нужно употреблять больше зелени и овощных продуктов, орехов и квашеную капусту, где содержится рекордное количество витамина С", – посоветовала врач.

Что касается витамина D, его будет сложно получить из пищи. Для его назначения следует обратиться к врачу, подчеркнула Чернышова. Его также можно немного увеличить, если начать чаще бывать на свежем воздухе, отметила она.

Нутрициолог объяснила, что витамин D человек получает от солнца. Однако, по ее словам, даже прогулки в пасмурную погоду будут полезны.

"Нужно подставить руки и лицо к солнышку и стоять так несколько минут. Даже в пасмурную погоду мы получаем солнечную энергию", – заверила она.

Ранее россиян предупредили о существующих противопоказаниях для приема витаминов. При некоторых заболеваниях они могут только навредить, ухудшив состояние человека. Например, витамины противопоказаны при бактериальной инфекции. Дело в том, что бактерии используют для своей жизнедеятельности эти элементы.

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная добавила, что при хроническом течении заболевания витамины принимать можно, однако на острый период эти препараты следует исключить.

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