Врач предупредила о противопоказаниях для приема витаминов

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Витамины могут усугублять течение некоторых заболеваний, поэтому перед покупкой того или иного препарата следует проконсультироваться с врачом, предупредила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.
В случае, если приходится выбирать витамины самостоятельно, важно помнить о противопоказаниях, продолжила специалист. Так, по ее словам, витамины противопоказаны тем, у кого есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте и язвенные процессы в желудке, которые чаще всего вызваны бактерией хеликобактер.
"При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности. Соответственно, сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов, желательно по назначению врача", – сказала Бережная в интервью радио Sputnik.
При этом она отметил, что при хроническом течении заболевания витамины принимать можно, однако на острый период эти препараты следует исключить.
Ранее врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Татьяна Романенко предупредила, что дефицит витамина D способен негативно повлиять на все системы и органы человека, однако его можно причислить к лекарствам, поэтому передозировка им может привести к еще более негативным последствиям, чем недостаток.
"Доктор 24": бесконтрольный прием витаминов
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