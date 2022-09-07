Врач рассказала, как правильно принимать витамин D

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Дефицит витамина D способен негативно повлиять на все системы и органы человека, однако его можно причислить к лекарствам, поэтому передозировка им может привести к еще более негативным последствиям, чем недостаток. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой врача-терапевта, эндокринолога и кардиолога Татьяну Романенко.

Как рассказала Романенко, витамин D включает в себя группу таких веществ, как эргокальциферол (витамин D2) и холекальциферол (витамин D3). Первые поступают в организм с пищей, например, его много в грибах, а вторые синтезируются в коже под воздействием ультрафиолета или попадают в организм при употреблении морепродуктов.

Летом организм естественным образом обеспечивается достаточным количеством витамина D, однако зимой его может не хватать. Тем не менее прежде, чем принимать соответствующие добавки, следует проконсультироваться с врачом. Обычно при дефиците назначают дозу в 1000 МЕ, но если возможности сдать анализы нет, то можно начать прием в профилактических дозах.

Обычно уровень витамина D проверяют при заболеваниях печени, сахарном диабете, лишнем весе или его дефиците, а у детей – при недоношенности или проблемах с весом. При этом важно, чтобы дозировку витамина назначал врач, потому что его избыток может навредить эндокринной системе. Передозировка обычно выражается в запорах, сухости во рту, тошноте и рвоте, бессонице, мышечных болях и нарушении сознания.

При выборе формы препарата с витамином D – на водной и масляной основе – Романенко рекомендует учитывать особенности организма. Например, препарат на водной основе быстрее всасывается в кишечнике, но с ним легко допустить передозировку, а на масляной может не подойти людям с проблемами печени. Также бывают варианты в виде капсул и таблеток – они больше подходят взрослым, а детям лучше давать витамины в жидкой форме.

Ранее Романенко рассказала, как избежать простуды осенью. По ее словам, не следует контактировать с заболевшими, а также переохлаждаться. В последнем случае происходит спазм сосудов, из-за которого пересыхают слизистые, открывая доступ микробам.

