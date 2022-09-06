Кабачки защищают от онкологии – нутрициолог

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Кабачки снижают риски развития онкологических заболеваний, атеросклероза и образования камней в желчном пузыре, считает врач-нутрициолог лаборатории "Гемотест", спортивный диетолог Антон Брыкин.

Специалист уверен, что овощ содержит витамины А и С, железо, калий, кальций, аскорбиновую и фолиевую кислоты, а также является источником клетчатки. Кабачок следует добавить в свой постоянный рацион, считает Брыкин.

"Клетчатка создает питательную среду для полезных бактерий, что препятствует возникновению воспалительных процессов в кишечнике, и таким образом снижается вероятность появления онкологических заболеваний", – объяснил врач в беседе с URA.RU.

Диетолог отметил, что для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, пищевые волокна необходимы. Клетчатка уменьшает риски развития многих заболеваний, считает Брыкин. Специалист также сообщил, что лучше отдавать предпочтение молодым плодам небольшого размера.

"Кабачок сам по себе сытный и одновременно очень низкокалорийный продукт: в 100 граммах овоща всего 24 калории. Регулярное его употребление – прекрасная возможность не только улучшить общее самочувствие, но и не набрать лишний вес", – заключил он.

Ранее специалисты проинформировали, что кабачки помогают снять отечность и избавиться от целлюлита. Вещество, содержащееся в овоще, ускоряет обновление клеток, замедляет процессы старения, приводит ткани в тонус.

Также доктор рассказал о людях, которым следует убрать из рациона баклажаны. Специалист сообщил, что при аутоиммунных заболеваниях человеку нужно минимизировать употребления овоща. А при наличии аллергии и дивертикулита вовсе отказаться.