Терапевт рассказала, как избежать простуды осенью

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Избежать простуды осенью можно, если не переохлаждаться и не контактировать с заболевшими. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По ее словам, когда человек переохлаждается, происходит спазм сосудов. "Наша слизистая становится сухой, и микробы легко проникают через эти оболочки", – пояснила специалист.
Основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный, поэтому терапевт также советует не контактировать с заболевшими, чтобы не заразиться.
Если же человек все-таки заболел, необходимо уменьшить количество болезнетворных частиц в организме, говорит врач.
"Если у вас появляются симптомы простуды, вы полощите горло, промываете нос, тем самым смывая возбудителей с слизистой верхних дыхательных путей", – посоветовала она.
Ранее инфекционист Елена Мескина дала рекомендации, как подготовить организм к осеннему сезону простуд. Специалист подчеркнула, что лучший метод обезопасить себя от заражения гриппом – это сделать прививку. Предотвратить заражение ОРВИ или гриппом также помогут мытье рук и использование масок. Последнее особенно актуально для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
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