Врач перечислила витамины, которые необходимы осенью

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Терапевт Наталия Андрианова рассказала, какие витамины нужно принимать в начале осени. Об этом пишет "Лента.ру".

Эксперт отметила, что осенью иммунитет человека снижается, он больше подвержен различным заболеваниям. Поэтому очень важно использовать правильные меры профилактики, добавила она. Врач отметила, что полностью избежать риска простуды не получится, но можно снизить частоту заражения инфекциями.

"Для этого важно не только мыть руки, увлажнять слизистую носа и сбалансированно разнообразно питаться, но и обращать внимание на количество необходимых для поддержания иммунитета витаминов в организме", – объяснила Андрианова.

Терапевт уточнила, что для укрепления общего иммунитета лучше всего подойдут витамины:



D3;

C;

железо;

цинк;

В.

Врач рекомендовала приобретать витаминные добавки в липосомальной форме. Однако Андрианова подчеркнула, что лучше обсудить прием препаратов со своим лечащим врачом после прохождения анализов. Самостоятельное назначение витаминов может навредить организму, предупредила она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что содержащийся в яблоках пектин позволяет снизить уровень холестерина в крови. Специалист отметила, что фрукт также содержит большое количество витаминов и антиоксидантов, железо, йод.

По ее словам, витамины содержатся под кожурой, однако оболочку магазинных яблок следует убирать.

