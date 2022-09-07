Врач рассказала, почему нельзя кормить детей наггетсами и сосисками

Фото: depositphotos/AlexLipa

В наггетсах и сосисках содержится недостаточное количество белка, нужного для правильного развития организма ребенка, утверждает кандидат медицинских наук Евгения Деева. Она считает, что детям необходим сбалансированный рацион с продуктами, в состав которых входит большее число белков животного происхождения.

"10–15% белка, суточный рацион ребенка должен состоять на две трети из животных белков. Потому что именно животные белки дают организму ребенка эссенциальные аминокислоты", – поделилась Деева в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Она добавила, что без употребления таких продуктов у детей может снизиться устойчивость к тем или иным заболеваниям. В целом для поддержания гуморального иммунитета ребенку следует хотя бы раз в день есть красное мясо, отметила врач.

Кроме того, считает Деева, в рационе должны присутствовать овощи и фрукты, примерно 300–400 граммов в сутки.

"Если будем делать эту дотацию, то витамины в баночках не столько и нужны. Постоянный прием витаминов нежелателен", – заключила врач.

Ранее эндокринолог посоветовала при большом весе у ребенка убрать из рациона продукты с сахаром. Эксперт предупредила, что детская тарелка должна быть не больше 22 сантиметров в диаметре с продуктами, содержащие 50% клетчатки, 25% белков животного или растительного происхождения и 25% гарнира зернового происхождения.