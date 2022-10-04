Врач рассказала, в какой форме выпуска препараты полезнее и эффективнее

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Гастроэнтеролог клинико-диагностического центра "Мединцентр" Наталья Слюняева рассказала, в каком виде лекарства полезнее и эффективнее. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам эксперта, таблетки и капсулы удобнее принимать, при этом последние быстрее усваиваются организмом. Однако, как уточнила врач, если говорить о витаминах, медленное усвоение становится более предпочтительным.
Слюняева отметила, что у таблеток более низкая цена, кроме того, они продаются в разных формах и размерах. Также их можно разделять на дозы. Капсулы же легче глотаются и не так сильно раздражают ЖКТ.
Те пациенты, которым трудно глотать капсулы, в том числе дети, могут выбирать сиропы. Уколы с препаратами же делаются, по словам медика, когда человек находится без сознания или в неадекватном состоянии.
"Если речь идет об острой форме болезни, то для эффективного лечения назначаются инъекции. Они, в отличие от таблеток, требующих время для прохождения через желудочно-кишечный тракт и оттуда поступающих в кровь, начинают действовать и помогать организму бороться с недугом сразу же после введения", – пояснила эксперт.
Она уточнила, что у инъекций также есть побочные эффекты. Так, пациент может ощущать боль при введении лекарства, могут возникать абсцессы и инфильтраты, а при внутримышечном введении антибиотиков микрофлора страдает так же, как и при приеме таблеток.
"При любом способе введения препарата вещество рано или поздно выводится почками и печенью. Кроме того, при внутримышечном введении лекарств во много раз возрастает вероятность возникновения тяжелых аллергических реакций – например, анафилактического шока", – пояснила гастроэнтеролог.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, в каких случаях выписанные медиками таблетки могут быть неэффективны. По словам эксперта, нельзя запивать лекарства чаем, кофе, молоком и спиртным, а при проглатывании препарата лучше пить два глотка воды комнатной температуры.
Павлова отмечала, что необходимо соблюдать правильный график приема препаратов, выписанных медиком. Также стоит обязательно уточнить у специалиста, что делать, если было пропущено необходимое время приема лекарств.
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