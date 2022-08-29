Врач объяснил, как облегчить приступ мигрени

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Тишина, покой, теплый душ и сладкие продукты могут облегчить боль во время приступа мигрени, рассказал врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН Михаил Кутушов. Об этом сообщает Ura.ru.
"При мигрени нужно, чтобы человек находился в тишине. Все применяют разные способы борьбы. Говорят, помогает сладкое, но шоколад при мигрени есть нельзя. Некоторые спасаются теплым душем и ванной при неярком освещении. Можно также полежать в комнате с приглушенным светом, помассировать виски, лоб, шею, плечи", – порекомендовал специалист.
По словам Кутушова, участившиеся приступы мигрени требуют комплексного лечения. В частности, избавиться от этого неприятного симптома помогает исправление режима питания, здоровый сон, физические нагрузки и своевременная проверка состояния сосудов у врача. Также врач пояснил, как именно проявляется мигрень на физиологическом уровне.
"Это хроническое неврологическое заболевание. Проявляется периодическими признаками мучительной головной боли. Может передаваться генетически и проявляется даже в детстве. У людей, страдающих от мигрени, падает трудоспособность в дни приступов. Боль обычно только в одной части головы, пульсирующая, есть тошнота и рвота. Также появляется раздражение от света и шума", – сказал Кутушов.
Он уточнил, что причинами мигрени являются эмоциональные перенапряжения, постоянные стрессы, а также прием некоторых видов лекарств, смена погоды, физическое переутомление, недостаток или избыток сна. Кутушов подчеркнул, что приступы мигрени ни в коем случае нельзя игнорировать и переносить на ногах.
"Обязательно нужно измерить давление, принять таблетку и полежать или даже поспать. Если головные боли начали все чаще беспокоить вас, то нужно сходить к невропатологу, сдать анализы, пройти исследования, чтобы на ранних стадиях выявить проблему", – заключил он.
Ранее врач-невролог Александр Комаров предупредил, что головная боль в ряде случаев может быть очень опасна и требовать срочного обращения к врачу. Например, пульсирующая боль у людей с повышенным давлением может быть признаком внутримозговой аневризмы.
"Доктор 24": мигрень
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