Невролог рассказал о разновидностях головной боли

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Головная боль не является абстрактным признаком, так как у каждой боли есть свои особые характеристики. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-невролога Даниила Дегтерева.
Он пояснил, что у каждого человека головная боль выражается индивидуально. При этом все они делятся на две большие группы – первичные и вторичные. Первый вариант подразумевает боли, при которых у человека нет других заболеваний. Вторичные же боли обычно связаны с другими симптомами, например с инсультом, черепно-мозговой травмой, воспалением придаточных пазух носа и другими заболеваниями.
Можно говорить о наличии вторичной головной боли, если она сопровождается лихорадкой, сыпью, болями в мышцах. Кроме того, на серьезность заболевания указывают мышечная слабость, нарушение чувствительности, затруднения речи и неустойчивость при ходьбе. Вторичная головная боль может быть у людей, которые начали страдать от нее после 50 лет, а также у тех, кто раньше переболел онкологией.
"Если таких "красных флагов" нет, то речь, скорее всего, идет о первичной головной боли. Видов первичной головной боли также изрядное количество, и ошибиться в диагнозе можно довольно легко", – предупредил врач.
При этом чаще всего люди сталкиваются с мигренью и болью напряжения. Для первой характерна сильная односторонняя боль пульсирующего характера. Чаще всего она появляется в области виска.
"Головная боль при мигрени может длиться от 4 часов до 3 дней. В период мигренозной головной боли трудно выполнять свои повседневные дела, человек ищет покой и уединение. Раздражает яркий свет и громкие звуки. Обычно мигрень сопровождает чувство тошноты, доходящее до рвоты", – рассказал Дегтерев.
Боль напряжения же подразумевает умеренную двустороннюю боль давящего или распирающего характера сразу в нескольких участках головы. Несмотря на то что головная боль не является смертельным заболеванием, невролог рекомендовал обратиться с ней к врачу.
"Если она для вас явление более или менее регулярное, не откладывайте в долгий ящик визит к врачу. Современная медицина имеет много способов помочь вам: если не избавиться полностью от этого недуга, то существенно облегчить его проявления и значительно улучшить качество вашей жизни", – заключил эксперт.
Ранее врач-невролог Виктор Шахнович рассказал, что снизить риск возникновения инсульта можно, регулярно сдавая анализы. Он также посоветовал больше времени уделять физической нагрузке, особенно если человек ведет сидячий образ жизни.
"Доктор 24": мигрень
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