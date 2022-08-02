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Эксперт объяснил, как связаны стресс на работе и боль в спине

Разрушительные эмоции: как избавиться от хронических болей в спине
общество

Сильные боли в спине появляются не только у тех, кто таскает мешки с песком. Очень часто от них мучаются офисные работники, которые тяжелее шариковой ручки ничего в руках не держат. Рассказываем, почему так происходит и как справиться с болью.

Мышцы в стрессе

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

В наше время эмоциональный фактор стал основной причиной болей в спине, рассказал Москве 24 врач-невролог, остеопат Александр Евдокимов. По его словам, раньше люди больше страдали из-за травм во время повседневных забот.

"Люди много занимались физическим трудом, и неприятные ощущения в спине у них обычно появлялись в результате поднятия тяжестей, перемещения грузов и так далее. Но в современном обществе такая работа крайне редка. Однако спина у людей болит чаще", – отметил врач.

Причем с этой проблемой к врачам часто обращаются сотрудники офисов, многие из которых вообще никакого физического труда не выполняют. Зато постоянно испытывают стресс – причина именно в нем.

Эмоциональная работа действует на организм не меньше физической. Мышцы спины и шеи функционируют у нас в совокупности с психологическим фоном. Когда мы нервничаем, они очень сильно напрягаются, и происходит спазм.
Александр Евдокимов
врач-невролог, остеопат

В момент стресса напряжение бывает таким сильным, что человек его ощущает. Например, во время выступления перед аудиторией можно почувствовать, как ноги сводит, а спина становится словно каменная. Иногда эта тяжесть в мышцах долго не проходит даже после того, как человек эмоционально успокоится.

Решает время

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Если спазм мышц на нервной почве происходит редко, то не стоит сильно беспокоиться. Человек в конце концов расслабляется, и все приходит в норму. Другое дело, когда воздействие стресса долговременное – не день-два, а месяцы. В этом случае в мышцах может образоваться хронический спазм.

"В спазмированных мышцах нарушается кровоток, ткани не получают достаточно питания и не могут выводить недоокисленные продукты обмена веществ. В результате ткани начинают больше разрушаться, чем восстанавливаться, и появляются хронические боли", – объяснил врач.

Боль становится постоянной. Она может успокаиваться на фоне благоприятных событий, например, когда человек уезжает в отпуск и расслабляется. Но как только он возвращается к своим проблемам, болевые ощущения возникают снова.
Александр Евдокимов
врач-невролог, остеопат

Причем неприятные ощущения в теле, в свою очередь, заставляют человека еще больше нервничать и переживать – получается замкнутый круг.

Движение расслабляет

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Чтобы не возникло хронических болей в спине из-за стресса, необходима профилактика в виде физической активности, напомнил врач. Потому что зажатым мышцам для расслабления необходимо движение.

"Чем больше у человека психоэмоциональной нагрузки, тем больше он нуждается в физической разрядке. Я пока не вывел точную формулу, но могу сказать приблизительно: если у вас 8 часов стресса в день, то минимум 2–3 часа надо потратить на двигательную активность", – отметил Евдокимов.

Во время работы, если чувствуете в теле напряжение, то лучше оставить дела и физически потрудиться: походить, побегать, понаклоняться. Можно на регулярной основе выполнять в офисе комплекс самых простых упражнений. Это позволит оставаться здоровым и не допустить хронического спазма мышц спины.

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Трошина Любовь

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