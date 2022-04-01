Антистресс-диета: какие продукты помогут избавиться от тревоги

Специалисты в области диетологии знают, что стресс, бессонницу и авитаминоз можно легко победить при помощи правильного питания. Сбалансированный рацион в сочетании со здоровым сном, прогулками на свежем воздухе и позитивным мышлением способны творить настоящие чудеса. Рассказываем, какие продукты обязательно нужно включить в антистресс-диету, чтобы наладить душевное равновесие и избавиться от тревоги.



Индейка и брокколи

Мясо индейки – зарекомендовавший себя временем вкусный и диетический продукт, обладающий множеством полезных свойств. Например, в его состав входят витамины B2, B12, B6, а также такие элементы, как калий, селен, магний и другие.

Примечательно, что по содержанию фосфора мясо этой птицы почти не уступает рыбе. Более того, индейка – превосходный источник белка, который для человеческого организма является незаменимым стройматериалом. Также в этом продукте содержится аминокислота триптофан, способствующая поднятию настроения и налаживанию душевного равновесия.

Чтобы получить максимальную пользу от индейки, стоит отдать предпочтение птицам, выращенным на ферме. Нежное филе грудки подходит для запекания, котлет, отбивных, рулетов и колбас. Из бедра получается превосходное рагу, шашлык, жаркое и другие сытные блюда. Дополнить их стоит брокколи – еще одним антистресс-продуктом.

Этот овощ богат полезными веществами. Брокколи является источником витаминов К, А, С, омеги-3, калия и меди. Недаром ее называют "королевой капусты". За счет большого количества клетчатки в составе она помогает нормализовать процессы пищеварения.

Кроме того, в этом продукте содержатся витамины группы B и фолиевая кислота, снижающие тревогу. Брокколи идеально подходит для любых блюд в качестве гарнира: будь то салат, овощное рагу или запеканка. Также из нее можно приготовить нежный и насыщенный крем-суп.



Жирная рыба и авокадо

Жирные сорта рыбы, такие как лосось или сельдь, являются отличным источником жирных кислот омега-3, омега-6, а также витамина D. Все эти элементы не только укрепляют иммунитет, но и благотворно влияют на настроение. В частности, помогают снизить симптомы депрессии. Вместе с тем регулярное употребление жирной рыбы уменьшает риск развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.

Нежную и сочную сельдь можно подать в нарезке с луком и растительным маслом или добавить в салат. Также с этой рыбой получаются аппетитные бутерброды – вкусная и полезная закуска для любого времени дня. Любители красной рыбы могут заменить сельдь на лосось. Его деликатное мясо тоже прекрасно подходит для бутербродов. При этом следует с умом подойти к выбору хлеба.

Лучше отдавать предпочтение цельнозерновому, поскольку такой продукт богат пищевыми волокнами, необходимыми для хорошей работы кишечника. Кроме того, сложные углеводы, к которым относится цельнозерновой хлеб, помогают бороться со стрессом, так как способствуют выработке серотонина. Чтобы сделать по-настоящему антистресс-бутерброд, к лососю можно добавить авокадо. За счет витамина B этот питательный плод положительно влияет на нервную систему.



Овсянка и темный шоколад

Как и цельнозерновой хлеб, овсянка относится к сложным углеводам. Соответственно, эта каша тоже может стать хорошим средством для борьбы со стрессом. Геркулес содержит огромное количество полезных микро- и макроэлементов, в том числе магний, фосфор, цинк, железо, витамины группы B, Е и РР. Из овсянки можно приготовить не только кашу, но и множество других вкусных блюд. Например, котлеты или овсяное печенье.

Последнее можно сдобрить кусочками темного шоколада. Этот продукт славится своими полезными свойствами, среди которых и способность понижать в организме уровень гормона стресса – кортизола. Кроме того, в шоколаде содержатся флавоноиды, которые оказывают антиоксидантное воздействие. Если человек переутомится и съест кусочек этой сладости, то у него может немного повыситься внимательность. Также употребление шоколада ассоциируют с выработкой "гормонов счастья": в составе лакомства есть триптофан, способствующий выработке эндорфинов.

Еще один суперфуд в борьбе со стрессом – орехи. Фундук, кешью и миндаль содержат фолиевую кислоту и магний, помогающие защищать нервную систему от перенапряжения. Кроме того, в их составе присутствуют витамины Е, В2, а также цинк. Эти элементы принимают участие в выработке серотонина. Если утром съесть горстку орехов, то можно зарядиться хорошим настроением и бодростью на весь день.



Травяной и зеленый чай

Травяные чаи – одни из лучших природных релаксантов, успокаивающих нервы. Врачи рекомендуют заваривать их перед сном. Лучше отдавать предпочтение напиткам, в состав которых входят мелисса, мята, ромашка и душица. Они способствуют снижению давления, а также помогают быстро заснуть. Кроме того, регулярное употребление таких чаев сделает сон более качественным.

Зеленый чай тоже считается действенным средством в борьбе с тревогой и стрессом. В нем содержится аминокислота теанин, которая помогает сознанию и телу расслабиться. Это вещество также связывают с улучшением общего самочувствия и функций мозга. Сам по себе зеленый чай с давних пор используется в медицине разных стран, считается мощным антиоксидантом и обладает противовоспалительным качеством.

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