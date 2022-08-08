Врач рассказала о том, как избавиться от головной боли без лекарств

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Соблюдение правильного режима дня эффективно поможет справиться с мигренью и головной болью. Об этом Москве 24 рассказала цефалголог, отоневролог Анна Лацинова.

"Когда мы говорим про режим, это не только про то, во сколько ложиться спать и просыпаться. Хотя это, несомненно, важно, потому что уменьшение и увеличение продолжительности сна – это триггер мигрени. Но еще необходимо соблюдать режим труда и отдыха, а также приема пищи", – отметила врач.

Кроме этого, каждому человеку важно знать, что именно у него провоцирует головную боль. Поэтому лучше всего завести дневник и отмечать в нем все приступы, а также их возможные провокаторы.





Анна Лацинова цефалголог, отоневролог Спровоцировать головную боль может стресс, голод, недостаток или переизбыток сна, душное помещение, мерцающий свет: блики солнца между деревьев, светомузыка на концерте. Также причиной приступа могут стать определенная пища и напитки: твердые сорта сыра, красные или игристые вина и так далее.

Врач также напомнила кофеманам о том, что выпивать по десять и даже более чашек в день – это неправильно. Так тоже можно спровоцировать приступ головной боли.

"Кофе можно пить, но в умеренных количествах – не более четырех чашек в день. Он поможет при редких эпизодических приступах мигрени или головной боли. Если они происходят постоянно, то от кофе лучше отказаться или сильно ограничить его прием", – предупредила врач.





Анна Лацинова цефалголог, отоневролог Усилить приступ головной боли могут физические упражнения. Поэтому если мигрень разыгралась, то не стоит бежать в спортзал. Зато занятия аэробными нагрузками в периоды между приступами станут очень хорошей профилактикой боли.

Также облегчить приступ хорошо помогают приемы саморелаксации. Можно, например, освоить метод Джекобсона, при котором мышцы сначала максимально напрягают, чтобы потом привести их к полному расслаблению.

"Мы часто слышим, что голова болит, потому что зажаты мышцы. На самом же деле их напряжение чаще всего вторично. Поэтому важно научиться осознанно его чувствовать и научиться снимать", – рассказала врач.

Лацинова также отметила, что в идеале при хронической головной боли следует пройти курс когнитивно-поведенческой терапии. Это один из лучших методов борьбы со стрессом, доказанный множеством исследований. Ведь нервное напряжение – самый частый провокатор головной боли у человека, добавила специалист.

Ранее врач-невролог Александр Комаров предупредил, что головная боль в ряде случаев может быть очень опасна и требовать срочного обращения к врачу. Например, пульсирующая боль у людей с повышенным давлением может быть признаком внутримозговой аневризмы.