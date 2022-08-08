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Врач рассказала о том, как избавиться от головной боли без лекарств

Без приступов: как справиться с хронической головной болью
общество

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Соблюдение правильного режима дня эффективно поможет справиться с мигренью и головной болью. Об этом Москве 24 рассказала цефалголог, отоневролог Анна Лацинова.

"Когда мы говорим про режим, это не только про то, во сколько ложиться спать и просыпаться. Хотя это, несомненно, важно, потому что уменьшение и увеличение продолжительности сна – это триггер мигрени. Но еще необходимо соблюдать режим труда и отдыха, а также приема пищи", – отметила врач.

Кроме этого, каждому человеку важно знать, что именно у него провоцирует головную боль. Поэтому лучше всего завести дневник и отмечать в нем все приступы, а также их возможные провокаторы.

Спровоцировать головную боль может стресс, голод, недостаток или переизбыток сна, душное помещение, мерцающий свет: блики солнца между деревьев, светомузыка на концерте. Также причиной приступа могут стать определенная пища и напитки: твердые сорта сыра, красные или игристые вина и так далее.
Анна Лацинова
цефалголог, отоневролог

Врач также напомнила кофеманам о том, что выпивать по десять и даже более чашек в день – это неправильно. Так тоже можно спровоцировать приступ головной боли.

"Кофе можно пить, но в умеренных количествах – не более четырех чашек в день. Он поможет при редких эпизодических приступах мигрени или головной боли. Если они происходят постоянно, то от кофе лучше отказаться или сильно ограничить его прием", – предупредила врач.

Усилить приступ головной боли могут физические упражнения. Поэтому если мигрень разыгралась, то не стоит бежать в спортзал. Зато занятия аэробными нагрузками в периоды между приступами станут очень хорошей профилактикой боли.
Анна Лацинова
цефалголог, отоневролог

Также облегчить приступ хорошо помогают приемы саморелаксации. Можно, например, освоить метод Джекобсона, при котором мышцы сначала максимально напрягают, чтобы потом привести их к полному расслаблению.

"Мы часто слышим, что голова болит, потому что зажаты мышцы. На самом же деле их напряжение чаще всего вторично. Поэтому важно научиться осознанно его чувствовать и научиться снимать", – рассказала врач.

Лацинова также отметила, что в идеале при хронической головной боли следует пройти курс когнитивно-поведенческой терапии. Это один из лучших методов борьбы со стрессом, доказанный множеством исследований. Ведь нервное напряжение – самый частый провокатор головной боли у человека, добавила специалист.

Ранее врач-невролог Александр Комаров предупредил, что головная боль в ряде случаев может быть очень опасна и требовать срочного обращения к врачу. Например, пульсирующая боль у людей с повышенным давлением может быть признаком внутримозговой аневризмы.

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Трошина Любовь

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