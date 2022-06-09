Эндокринолог рассказала, когда выписанные врачом лекарства могут быть неэффективны

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, в каких случаях выписанные медиками таблетки могут быть неэффективны. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Поставить пациенту правильный диагноз и назначить подходящее лечение – это только начало. А дальше есть куча вероятных причин, по которым это лечение может не сработать", – отметила врач.

Павлова уточнила, что нельзя запивать лекарства чаем, кофе, молоком и спиртным. При проглатывании препарата лучше пить два глотка воды комнатной температуры. Однако совсем не запивать лекарство не следует, так как оно может застрять в пищеводе и вызвать серьезное раздражение.

Кроме того, по словам эндокринолога, необходимо соблюдать правильный график приема препаратов, выписанных медиком. Также стоит обязательно уточнить у специалиста, что делать, если было пропущено необходимое время приема лекарств.

Не следует разделять таблетки на части, лучше покупать сразу определенную дозировку. Если рекомендовано принимать препарат до еды, этому надо следовать, так как прием таблетки будет неэффективным: основная часть ее активного вещества не усвоится.

"Многие таблетки специально находятся в растворяемой в желудке оболочке, им нельзя начинать реакцию в ротовой полости. По этой же причине не стоит разбирать капсулы. Форма подачи лекарства очень важна, не надо ее менять", – посоветовала эксперт.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала о правилах приема антибиотиков. По ее словам, принимать таблетки и делать уколы антибиотиков необходимо по назначению врача, соблюдая инструкцию и время, не пропуская дозу.

