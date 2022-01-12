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Москва 24

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Общество

08:01

Терапевт предупредил об опасности приема жаропонижающего для пожилых

общество эксклюзив

Фото: depositphotos/Anry01

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24, что прием нестероидных противовоспалительных препаратов в пожилом возрасте может привести к проблемам со здоровьем. Вместо них лучше выпить парацетамол, советует эксперт.

"Людям после 70 давать нестероидные противовоспалительные нежелательно. Потому что они ухудшают кровоснабжение почек, повышают давление и плохо действуют на желудок", – пояснил терапевт.

Кроме того, по словам специалиста, некоторые жаропонижающие средства и без учета возраста имеют противопоказания.

Если у человека, например, язва, ему нежелательно пить аспирин, а также нежелательно пить ибупрофен, потому что он может эту язву сильно обострить. Нельзя ибупрофен – мы даем парацетамол.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Однако у парацетамола тоже существуют побочные эффекты, предупреждает эксперт. Его не стоит применять при заболеваниях печени, потому что этот препарат обладает токсическим действием, говорит врач. "Если печень здоровая, он достаточно безопасен, и мы его предпочитаем нестероидным противовоспалительным, особенно для взрослых людей", – пояснил Хухрев.

Если у человека есть проблемы с печенью, лучше пить ибупрофен, советует он. Вместе с тем, по словам специалиста, основная ошибка, которую допускают люди при приеме жаропонижающих препаратов, – это неправильна дозировка.

"Если мы берем парацетамол, то он идет из расчета 15 миллиграммов на килограмм веса. Соответственно, человек, который весит 60 килограммов, должен принять под 1 000 миллиграммов, 500 не поможет в данном случае от высокой температуры", – уточнил Хухрев.

По словам эксперта, нестероидные противовоспалительные рассчитываются по схеме 10 миллиграммов на 1 килограмм. "Обычно в аптеке у нас продается таблетка ибупрофена по 200 миллиграммов. Если человек весит 60 килограммов, ему 200 мало и 400 мало, а 600 миллиграммов в самый раз", – рассказывает врач.

Обычно до 38 градусов мы температуру не сбиваем. Незачем вводить лишний химикат в организм. Можно пойти на такой шаг, только если при этой температуре человек очень плохо себя чувствует.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Ранее международная группа медицинских исследователей пришла к выводу, что прием парацетамола представляет опасность для беременных женщин. Они провели эксперименты над животными и обнаружили, что из-за этого препарата у подопытных нарушилась работа репродуктивной системы.

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