Ртутные термометры могут исчезнуть из продажи в России

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В России в скором времени могут исчезнуть из продажи ртутные термометры. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей аптечных сетей и маркетплейсов.

Эксперты считают, что это связано с Минаматской конвенцией, которую подписали 128 стран, включая Россию, в 2013–2014 годах. С 2020 года документ запрещает производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции.

В газете сообщили, что в "Аптечной сети 36,6" практически не осталось ртутных термометров. Поставки этих товаров в сеть аптек "Ригла" прекратились с первого квартала 2021 года из-за прекращения импорта из Китая.

Коммерческий директор дистрибьютора "Протек" Борис Попов рассказал, что сейчас продаются остатки ртутных термометров ранее зарезервированных клиентам. В 2021 году компания продавала термометры, завезенные в РФ в 2020 году, или продукцию отечественного производителя. При этом отгрузки ртутных термометров в этом году в натуральном выражении сократились на 70% по сравнению с прошлым годом.



В 2021 году продажи ртутных термометров в России сократились вдвое по сравнению с прошлым годом. На 43% упали и продажи инфракрасных термометров. При этом продажи безртутных или цифровых термометров выросли на 11%.

По мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, недорогие термометры не исчезнут с рынка. Он считает, что ртутные термометры могут заменить другими, например спиртовыми. При этом Беспалов рассказал, что в России вряд ли появится производство ртутных, электронных или инфракрасных аналогов.

Ранее сообщалось, что в Россию прекратят поставки трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: "Амитриптилин Никомед", "Метронидазол Никомед" и "Атенолол Никомед".

