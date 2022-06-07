Терапевт рассказала о правилах приема антибиотиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Принимать таблетки и делать уколы антибиотиков необходимо по назначению врача, соблюдая инструкцию и время, не пропуская дозу, рассказал врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Антибиотики выводятся из организма через определенный срок. Важно, чтобы в крови и тканях всегда был достаточный уровень медикамента, который обеспечивает защиту от инфекции", – пояснила врач.

Чернышова отметила, что многие препараты сегодня нужно принимать 1–2 раза в день, что легко соблюдать. При этом она призвала не паниковать в случае пропуска дозы. Время следующего приема в таком случае следует отсчитывается от последней дозы, сообщает "Вечерняя Москва".

"Если прием все-таки пропущен, необходимо восстановить его как можно скорее. Это не значит, что нужно все бросить и на этом закончить курс. Просто примите таблетку или сделайте укол в тот момент, когда об этом вспомнили", – заключила Чернышова.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала, что бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может привести к почечной или печеночной недостаточности и другим серьезным заболеваниям.

