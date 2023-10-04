Диетолог предупредила о "ловушке", в которую чаще всего попадают пожилые люди

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Попытка пожилых людей бороться с усталостью с помощью сладких продуктов может только усугубить проблему. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Пожилые часто испытывают усталость, и многим хочется решить проблему отсутствия энергии с помощью сладкого. Это большая ловушка, и люди старшего возраста очень часто в нее попадают. Потому что потом будет откат и провал энергии", – предупредила эксперт.

По ее словам, лучше всего обратить внимание на другие продукты, которые, в отличие от сладкого, зарядят энергией на более длительный срок. "Омлет с овощами на завтрак обеспечит сытость и длительный приток энергии. Не будет вот этого провала, когда после завтрака хочется прилечь", – объясняет Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог У многих может быть упадок сил из-за недостатка витамина D. Нужно есть печень трески, жирную рыбу. Также полезны все продукты, богатые йодом. Это морская капуста, морская рыба и фейхоа.

Помимо того, для бодрости в пожилом возрасте эксперт посоветовала употреблять зерновые каши, бананы и отвар шиповника.

Ранее были названы продукты, употребление которых отнимает силы. Например, к ним относится мясо, если есть его в большом количестве. Организму тяжело переваривать такую пищу, в результате человек может ощущать усталость. Кроме того, отнимать силы способны сладости, а также продукты, которые содержат гормон сна – мелатонин. К последним, в частности, относятся черешня и вишня.

