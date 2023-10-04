Диетолог назвала самую полезную кашу для пожилых людей

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Гречневая каша является самой полезной для пенсионеров, поскольку в ней содержится много клетчатки, которая помогает вывести из организма токсины. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

По ее словам, с помощью гречневой каши можно предотвратить диабет, сердечно-сосудистые заболевания и гипертонию. Кроме того, в этой крупе есть много магния, который нужен для правильной работы сердечно-сосудистой системы, а еще для укрепления костей.

"Клетчатка выводит излишний сахар, обеспечивает длительное чувство сытости. Магний необходим также для здоровья зубов, он расслабляет сосудистую стенку и не дает повышаться давлению, обеспечивает перистальтику кишечника, снимает нервное напряжение", – отметила специалист.

При этом Соломатина добавила, что в гречке есть много рутина, который улучшает капиллярное кровообращение.

Ранее диетолог Наталья Сычева заявила, что манная каша является наименее полезной из-за почти полного отсутствия в ней клетчатки. Кроме того, она является питательной средой для полезных бактерий. По словам Сычевой, употребление манной каши приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови.

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