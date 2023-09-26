Диетолог назвала наименее полезную кашу

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Манная каша является наименее полезной из-за почти полного отсутствия в ней клетчатки, сообщила врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева в эфире радио Sputnik.

Эксперты рекомендуют употреблять на завтрак кашу, но не все крупы, из которых готовят это блюдо, одинаково полезны, уточнила она. Манка попадает в эту категорию из-за отсутствия клетчатки, которая дает организму витамины группы B. Кроме того, она является питательной средой для полезных бактерий.

По словам Сычевой, употребление манной каши приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови.

"Из-за того, что в манной каше нет клетчатки, после ее употребления у нас быстрее поднимается уровень сахара в крови, чем после цельнозерновой каши, например гречневой. То есть у манной каши самый высокий гликемический индекс по сравнению с другими кашами", – заключила Сычева.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что жирная рыба, цельнозерновые каши, овощи и фрукты помогут в профилактике инфаркта. Такие продукты будут препятствовать повышению холестерина и формированию бляшек.

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