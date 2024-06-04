Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до 5 июня из-за пожаров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за риска пожаров до утра 5 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики отметили, что в столице предупреждение будет действовать до 09:00, в Подмосковье – до 10:00.

"Местами высокая пожарная опасность (четвертый класс)", – отмечается в сообщении.

Ранее в столичном управлении МЧС РФ предупредили о пожароопасности четвертого класса во вторник и среду, 4 и 5 июня. В связи с этим ведомство порекомендовало соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

До этого стало известно, что из-за жары в Московском регионе водоемы прогрелись до 23 градусов. Среднее значение температуры воды поднялось до 21–22 градусов.

Между тем синоптики сообщили, что к выходным температура воздуха в Москве вернется к норме. Ночью ожидается около 12–14 градусов, а днем – 22–27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.

