Врач рассказал, как распознать инфаркт миокарда

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При инфаркте миокарда боль может отдавать в руку, чаще левую, спину, нижнюю челюсть, рассказал врач анестезиолог–реаниматолог Алексей Гапонов. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, одним из симптомов также является боль за грудиной.

"Часто боли сопровождаются появлением страха смерти. При появлении таких ощущений необходимо прекратить любую нагрузку, присесть, прилечь, обеспечить максимальный комфорт. В случае если пациент не испытывал таких ощущений ранее – обязательно вызвать скорую помощь", – рассказал врач.

Гапонов подчеркнул, что прогноз в случае инфаркта миокарда зависит от размера первоначального очага и вовремя начатого лечения.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России по ЦФО, УФО, СФО и ДФО Сергей Бойцов рассказал, что дистанционный мониторинг артериального давления у пациентов может позволить снизить риск возникновения инфарктов и инсультов. По словам кардиолога, именно это является основной причиной вызова неотложной и скорой медицинской помощи.

Отмечается, что практика дистанционного мониторинга артериального давления в экспериментальном режиме существует в нескольких регионах России. За последние несколько лет данный мониторинг прошли более 20 тысяч пациентов.

