Мосбиржа выявила проблемы с выставлением заявок по инструментам фондового рынка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа зафиксировала проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка. Об этом сообщается на сайте площадки.

"В настоящий момент могут наблюдаться проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка", – отмечается в сообщении.

При этом причины возникшей проблемы не уточняются.

Накануне по техническим причинам время оказания услуг в органах ЗАГСа Москвы было увеличено. В ЗАГСе заявляли, что система "ЕГР ЗАГС" работала нестабильно.

В ведомстве уточняли, что наблюдалось увеличенное время оказания услуг по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, при регистрации смены имени и установления отцовства, дооформления записи акта о расторжении брака вторым супругом, выдаче повторных документов.