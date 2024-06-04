04 июня, 10:47Экономика
Мосбиржа выявила проблемы с выставлением заявок по инструментам фондового рынка
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московская биржа зафиксировала проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка. Об этом сообщается на сайте площадки.
"В настоящий момент могут наблюдаться проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка", – отмечается в сообщении.
При этом причины возникшей проблемы не уточняются.
Накануне по техническим причинам время оказания услуг в органах ЗАГСа Москвы было увеличено. В ЗАГСе заявляли, что система "ЕГР ЗАГС" работала нестабильно.
В ведомстве уточняли, что наблюдалось увеличенное время оказания услуг по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, при регистрации смены имени и установления отцовства, дооформления записи акта о расторжении брака вторым супругом, выдаче повторных документов.