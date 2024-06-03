ЗАГС Москвы предупредил об увеличении времени оказания услуг

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По техническим причинам время оказания услуг в органах ЗАГСа Москвы может быть увеличено. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

В настоящее время система "ЕГР ЗАГС" работает нестабильно. В связи с этим может быть увеличено время оказания услуг по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, при регистрации смены имени и установления отцовства, дооформления записи акта о расторжении брака вторым супругом, выдаче повторных документов. Однако в столице проблем с получением услуги предоставления апостиля нет, добавили там.

Ранее сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общественного пользования (ЦМУ ССОП) 3 июня с 11:50 заметили, что некоторые государственные сайты оказались частично недоступными. Предварительно, причиной стал сбой на одном из участков магистральной сети связи.