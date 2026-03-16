16 марта, 17:06Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили один беспилотник, летевший к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, направляющийся в сторону Москвы в понедельник, 16 марта. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.
О начале массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу Собянин сообщил утром в субботу, 14 марта. В первый раз удары пытались нанести два летательных аппарата.
Уничтожение всех БПЛА выполняли системы противовоздушной обороны. Градоначальник оценил эти усилия, выразив особую благодарность за профессиональную и самоотверженную работу ПВО.
Серия налетов привела к корректировкам работы столичных аэропортов Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково. В частности, авиагавани объявляли об остановке приема и выпуска гражданских самолетов. Они обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами.