Депутат ГД Хинштейн призвал провести расследование по трем сбоям из-за хакерских атак

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в своем телеграм-канале о необходимости расследования по трем крупным сбоям, которые произошли из-за хакерских атак. Он уточнил, что имеет в виду инциденты со СДЭК, сетью магазинов "Верный" и IT-компанией, которая обслуживает серверы 1С.

Парламентарий напомнил, что все эти сбои произошли за последнюю неделю.

"По всем трем инцидентам должны быть проведены тщательные расследования и сделаны выводы – под угрозой оказался не только комфорт наших граждан, но и их личные данные", – отметил в публикации депутат.

Хинштейн также подчеркнул, что по большому счету не имеет значения, кто именно совершил данные атаки на внутреннюю инфраструктуру. По его мнению, действительно важным стало прояснение того, что не все организации готовы к подобным угрозам.

Также депутат призвал не недооценивать эту серию атак. Он рекомендовал всем компаниям направить свои усилия на повышение уровня кибербезопасности.

"Халатность в этой сфере бьет не только по вашим клиентам, но и по вашему же кошельку. Ваша беспечность выйдет вам дороже", – резюмировал Хинштейн.

Ранее представители СДЭК заявили об участившихся случаях получения данных мошенниками после технического сбоя. В компании посоветовали клиентам сохранять предельную внимательность. Они также призвали не называть в рамках телефонной беседы или переписки какие-либо коды подтверждения, поступающие на их номер.

Сбой в системе СДЭК произошел 26 мая. Прием и выдачу посылок оперативно прекратили, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов. Проблемы были зафиксированы в работе сайта и приложения компании.

Позже сообщалось, что причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Спустя некоторое время ответственность за инцидент взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Ее представители рассказали, что воспользовалась вирусом, кодирующим информацию, из-за чего компания лишилась доступа к своей базе данных.

Выдачу готовых отправлений возобновили 29 мая. Пользователи вновь получили доступ к отслеживанию посылок на сайте компании 31 мая. Приложение СДЭК снова стало работать 1 июня.