04 июня, 11:22Экономика
Мосбиржа возобновила торги бумагами "Норникеля"
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московская биржа возобновила торги бумагами "Норникеля", а также рядом паев биржевых фондов 4 июня с 11:20, сообщается на сайте торговой площадки.
Аукцион открытия происходил в 11:15–11:20 по московскому времени. В список паев биржевых фондов входят пай биржевого пифа УК "Система капитал" и пай закрытого пифа ООО "Сбережения плюс".
Ранее Московская биржа зафиксировала проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка. При это причины возникновения проблемы не уточнялись.