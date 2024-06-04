Мосбиржа возобновила торги бумагами "Норникеля"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа возобновила торги бумагами "Норникеля", а также рядом паев биржевых фондов 4 июня с 11:20, сообщается на сайте торговой площадки.

Аукцион открытия происходил в 11:15–11:20 по московскому времени. В список паев биржевых фондов входят пай биржевого пифа УК "Система капитал" и пай закрытого пифа ООО "Сбережения плюс".

Ранее Московская биржа зафиксировала проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка. При это причины возникновения проблемы не уточнялись.