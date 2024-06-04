Starbucks подал заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Фото: AP Photo/Jenny Kane

Компания Starbucks Corporation, которая остановила свою работу в РФ и продала торговые точки, подала заявки на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно данным ведомства, в заявках указаны 8 товарных знаков по 21, 30, 35 и 43-му классам Международной классификации товаров и услуг. Starbucks намерен зарегистрировать "Старбакс кофе", frappuccino, Starbucks, Starbucks coffee и другие.

Компания Starbucks приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года. Пару месяцев спустя сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка.

Летом того же года стало известно, что российские активы компании выкупили ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и холдинг "Синдика" сенатора Арсена Канокова. Пришедший на замену бренд получил название Stars Coffee.

В прошлом году активы Starbucks в России продали за 500 миллионов рублей. По словам Пинского, к моменту продажи Starbucks был фактически закрытым бизнесом, который не приносил прибыль.